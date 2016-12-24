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Зак и Скала

24.12.2016 12:24
Зак и Скала

Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон на новом кадре из пляжной экшен-комедии «Спасатели Малибу». Фильм, снятый по мотивам популярного сериала 1990х, попадет на экраны в мае 2017 года.

В актерском составе также значатся Келли Рорбах, Александра Даддарио, Илфенеш Хадера, Джон Басс, Приянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

Режиссером картины выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. Релиз перезапуска «Спасателей Малибу» в широком прокате намечен на 19 мая 2017 года.

 

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