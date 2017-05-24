Замена Аяксу

Deadline огласили имя главного суперзлодея из сиквела «Дэдпула» – болтливому наемнику будет противостоять мутант Томас «Чёрный Том» Кэссиди, роль которого исполнит Джек Кеси («Штамм», «Морган»).

В комиксах мутант-ирландец, способный использовать энергию растений и создавать ударные волны из древесины, часто выступал противником Людей Икс и самого Уэйда Уилсона. Кроме того, Чёрный Том не раз сотрудничал с Джаггернаутом и является кузеном мутанта Банши, сыгранного в «Людях Икс: Первый Класс» Калебом Лэндри Джонсом (ждём шуток Уэйда на тему).

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»). Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и персонажи из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Съемки второго «Дэдпула» стартуют этим летом, российский релиз ожидается 31 мая 2018 года.