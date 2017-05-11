Заражение Лоупа

В Сеть попали зарубежный постер и отрывок из «Чужого: Завет», в котором на персонажа Демиана Бишира нападает лицехват. Российский релиз фантастического хоррора Ридли Скотта состоится через неделю.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми Сейметц, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.