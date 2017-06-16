Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Всемирная полиция.
10 неамериканских супергероев
Страх с первого взгляда.
13 лучших хоррор-злодеев, появившихся лишь в одном фильме
В бой идут одни старики.
12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках
Братские судьбы.
10 знаменитых актеров и актрис, у которых есть незнаменитые близнецы
Больше трех не собираться!
11 фильмов с самой грандиозной массовкой
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Защита животных

16.06.2017 16:15
Защита животных

Ударная троица в виде Джеффри Дин Моргана, Дуэйна Джонсона и Наоми Харрис на свежем фото со съемок экшена «Рэмпейдж» – киноадаптации популярной аркады 1980-х. Компанию актерам составят Джо Манганьелло, Малин Акерман и Джейк Лэйси.

Приматолог Дэвис Окойи (Дуэйн Джонсон) предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Режиссером проекта выступает Брэд Пэйтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо Флинн («Спасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На широких экранах «Рэмпейдж» окажется 19 апреля 2018 года.

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

11.06.2017
Фото со съемок экшена «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном.
06.06.2017
Дуэйн Джонсон и Джеффри Дин Морган на съемках «Рэмпейдж».
08.05.2017
Дуэйн Джонсон на съемках «Рэмпейдж».
07.05.2017
Дуэйн Джонсон на съемках экранизации игры «Рэмпейдж».
01.05.2017
Дуэйн Джонсон о сюжете экранизации аркады «Рэмпейдж».

 

Свежие рецензии


 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями 8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями
10 актеров, не сломавшихся после двух серьезных провалов 10 актеров, не сломавшихся после двух серьезных провалов
15 фильмов и сериалов, которые учат плохому 15 фильмов и сериалов, которые учат плохому
12 актеров, переживших автокатастрофы 12 актеров, переживших автокатастрофы
13 киноштампов, выпадающих из реальности 13 киноштампов, выпадающих из реальности
10 фильмов, не выглядящих на заявленный бюджет 10 фильмов, не выглядящих на заявленный бюджет

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть