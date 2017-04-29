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Затерянный рай

29.04.2017 01:00
Затерянный рай

В Сеть просочился очередной зарубежный постер научно-фантастического фильма ужасов «Чужой: Завет». На широкие экраны картина от создателя франшизы Ридли Скотта попадет 18 мая.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль ДинКэлли ЭрнандесГай ПирсКармен ЭджогоГоран Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

 

 
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