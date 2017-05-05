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Завтрак Дэниелс

05.05.2017 17:00
Завтрак Дэниелс

Новый промо-ролик фантастического фильма ужасов «Чужой: Завет», посвященный героине Кэтрин Уотерстон. Сюжет картины расскажет о команде корабля «Завет», обнаружившей на заброшенной «райской» планете невероятно опасную угрозу.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми СейметцДемиан БиширНатаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

Российская премьера sci-fi хоррора ожидается 18 мая.

 

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