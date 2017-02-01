Зеленый Рыцарь

После ухода Бена Аффлека с поста режиссера нового «Бэтмена» возникло сразу несколько предположений о том, кто может прийти ему на замену: называются имена Мэтта Ривза, Гэвина О’Коннора, Дени Вильнёва и Джорджа Миллера. Накануне постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн предложил еще одного (довольно внезапного) кандидата в режиссеры ленты.

«Думаю, если Джереми Солнье заинтересуется проектом, то это будет отличный выбор», ‒ заявил Ганн. Солнье известен по созданию инди-триллеров «Катастрофа» и «Зеленая комната», которые были с восторгом приняты критиками.

Однако трудно представить, что Warner Bros. всерьез заинтересуются его кандидатурой, поскольку у Солнье нет опыта в постановке высокобюджетных блокбастеров (бюджет его самого дорогого фильма составил $5 миллионов), и в нынешних условиях студия вряд ли осмелится пойти на риск. Кроме того, сейчас режиссер занят на съемках картины «Удержать темноту» для Netflix.

Сценарий «Бэтмена» уже завершен, Аффлек работал над ним вместе с Джеффом Джонсом. Джо Манганьелло воплотит образ суперзлодея Дэфстроука, к роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс снова сыграет комиссара Джеймса Гордона. Имена других участников съемочной команды, как и точную дату релиза, WB не называют.