Жадность Гетти

Появился дублированный трейлер триллера Ридли Скотта «Все деньги мира» с участием Мишель Уильямс, Марка Уолберга и Кевина Спейси. Сюжет посвящен реальной истории похищения внука нефтяного магната Джона Пола Гетти.

В 1973 году внук нефтяного магната Джона Пола Гетти (на тот момент самого богатого человека в мире), Пол Гетти III (Чарли Пламмер), был похищен итальянскими леворадикалами, которые потребовали за подростка выкуп ‒ $17 миллионов. Неуступчивый миллиардер платить наотрез отказался, тогда похитители выслали ему отрезанное ухо внука, после чего Гетти всё-таки заплатил, но лишь $3 миллиона. В итоге Пол Гетти III был найден на юге Италии, но не смог справиться с психологической травмой и пристрастился к наркотикам, однако успел стать отцом. Его сын, Бальтазар Гетти, позднее выбрал для себя карьеру актера и сыграл одну из главных ролей в триллере «Шоссе в никуда» Дэвида Линча.

Сценарий «Всех денег мира» написал Дэвид Скарпа («День, когда Земля остановилась»). Мишель Уильямс исполнила роль Гэйл Харрис, матери главного героя, на которую ранее претендовали Анджелина Джоли и Натали Портман. Сотрудника по безопасности и бывшего агента ЦРУ Флетчера Чэйза сыграл Марк Уолберг, а Кевин Спейси воплотил образ Джона Пола Гетти.

Российская премьера «Всех денег мира» ожидается 22 февраля 2018-го.