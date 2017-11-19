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Новости кино

Жилище Брока

19.11.2017 08:30
Жилище Брока

Том Харди передает привет со съемок кинокомикса «Веном», который Sony планируют выпустить в широкий прокат в октябре 2018-го. Режиссерское кресло проекта занимает Рубен ФляйшерДобро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»).

Помимо Харди в каст входят Риз АхмедМишель УильямсРид СкоттДженни Слэйт и Скотт Хэйз. Последнюю версию сценария написала Келли Марсель50 оттенков серого»), ранее над скриптом «Венома» работали Джефф Пинкер, Скотт Розенберг и Данте Харпер.

Лента в жанре «научно-фантастический экшн-хоррор» получит рейтинг R, и будет выполнена в духе картин Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга. Центральным антагонистом станет Карнаж, также сообщается о появлении в фильме супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя симбиота (предполагается, что её сыграет Мишель Уильямс).

Мировая премьера фильма намечена на 4 октября 2018 года.

 


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