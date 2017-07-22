Живой Конструктор

Порция персонажных постеров восьмой части хоррора «Пила», в том числе с участием главного злодея франшизы, Конструктора. На российских экранах фильм ужасов окажется 26 октября.

Сюжет начинается с прокатившейся по всему городу волны жестоких убийств. Полученные в ходе расследования улики указывают на одного человека: Джона Крамера, известного как Конструктор и умершего почти десять лет назад. Таким образом, восьмая «Пила» будет сиквелом, а не перезапуском франшизы.

К образу Конструктора вернется Тобин Белл, а вот Костаса Мэндилора и Кэри Элвеса в фильме мы не увидим. Также в каст входят Лаура Вандерворт, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Бриттани Аллен, Майкл Бойсверт, Лорен Битти и другие.

Режиссерами проекта выступают братья Майкл и Питер Спириги («Патруль времени»). Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, работавшие над «Криком в общаге» и «Пираньями 3D». Спродюсировали картину Дэниэл Дж. Хеффнер и Орен Каулз, а создатели франшизы Джеймс Ван и Ли Уоннелл вернулись в качестве исполнительных продюсеров.