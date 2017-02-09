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Жизнь на Нептуне

09.02.2017 13:30
Жизнь на Нептуне

Отложенная премьера «Войны миров Z 2» освободила место в рабочем графике Брэда Питта, и теперь актер сыграет в эпической sci-fi картине «К звездам» от режиссера «Затерянного города Z» Джеймса Грэя.

Питт появится в образе Роя МакБрайда – немного аутичного космического инженера, который отправляется в полет через всю солнечную систему, чтобы найти своего отца, покинувшего Землю 20 лет назад ради поисков внеземной жизни на Нептуне.﻿ Над сценарием Грэй работал вместе с Итаном ГроссомКлептомания»), съемки должны стартовать уже этим летом.

 

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