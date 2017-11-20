Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Темная справедливость.
12 фильмов, в которых злодеи правы
Бывает и хуже.
10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными»
Тюнинг хлеборезки.
8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей
Это наш с тобой секрет….
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Было ваше – стало наше.
8 знаменитых киносцен, позаимствованных авторами из чужих фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жизнь в Миссури

20.11.2017 18:30
Жизнь в Миссури

Вышел третий трейлер драмеди «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» с Фрэнсис МакДорманд и Вуди Харрельсоном в главных ролях. На последнем Венецианском фестивале лента Мартина МакДоныЗалечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов») получила приз за лучший сценарий.

Прошло семь месяцев с тех пор, как дочь женщины по имени Милдред Хэйс (Фрэнсис МакДорманд) была обнаружена мертвой, однако виновного в убийстве полицейские так и не нашли. Отчаявшись, Милдред исписывает три биллборда, ведущих в ее город, провокационными посланиями, обращенными к шефу местной полиции – Уильяму Уиллоуби (Вуди Харрельсон). Когда же в ситуацию впутывается его помощник-офицер, незрелый маменькин сынок Диксон, склонный к насилию, противостояние Милдред и органов правопорядка выходит на новый уровень.

В актерском составе также значатся Питер ДинклэйджЭбби Корниш, Сэм Рокуэлл, Калеб Лэндри Джонс, Керри Кондон и Лукас Хеджес. Российский релиз картины ожидается 1 февраля 2018-го.

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

17.11.2017
Персонажные постеры драмы «Три биллборда» с Вуди Харрельсоном.
19.10.2017
Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл на кадрах из драмы «Три биллборда».
10.09.2017
«Форма воды» дель Торо получила главный приз кинофестиваля Венеции.
10.09.2017
Второй трейлер драмеди «Три биллборда» с Вуди Харрельсоном.
04.09.2017
Плакат чёрной комедии «Три биллброда» с Вуди Харрельсоном.

Свежие рецензии


Главное

Голыми руками
08:00
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 актрис, прославившихся в откровенных ролях 15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
5 лучших и 5 худших ролей Сильвестра Сталлоне 5 лучших и 5 худших ролей Сильвестра Сталлоне
12 фильмов, влекущих к путешествиям 12 фильмов, влекущих к путешествиям
20 актеров, не ставших частью «Звездных войн» 20 актеров, не ставших частью «Звездных войн»
10 хорроров, воплотившихся в реальность 10 хорроров, воплотившихся в реальность
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту 10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть