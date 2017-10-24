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Жулик, не воруй!

24.10.2017 13:30
Жулик, не воруй!

В поисках идей для экранизации Голливуд продолжает бросаться на любые мыслимые франшизы: теперь на очереди киноадаптация детского мультсериала «Даша-путешественница», спродюсирует которую сам Майкл Бэй.

На экраны анимационное шоу Nickelodeon вышло в 2000 году и продержалось целых 8 сезонов (релиз финального состоялся в 2014-м). В центре внимания находится 7-летняя Даша и её друзья ‒ обезьянка Башмачок, бельчонок Тико, бычок Борька, игуана Иса, мистер Тукан и Паровозик. Вместе они ходят в походы и выполняют различные задания, прибегая к помощи говорящего Рюкзака и живущей в нем Карты. Кроме того, Даша и остальные герои любят ломать четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителям с просьбой найти какой-нибудь предмет, похищенный хитрым лисёнком Жуликом, или подсказать правильную дорогу.

Сюжет полнометражного фильма расскажет об уже повзрослевшей Даше-тинэйджере, которая отправится в большой город вместе со своим кузеном Диего. Над сценарием ленты работает Николас СтоллерМаппеты», «Побег из Вегаса»), производством займется Paramount Players, новое подразделение Paramount Pictures.

В широкий прокат «Даша-путешественница» попадет в 2019 году.

 

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