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Новости кино

Зима здесь

22.06.2017 00:10
Зима здесь

Целых 12 персонажных постеров и новый дублированный трейлер седьмого сезона «Игры престолов». Выход горячо ожидаемого продолжения хитового сериала от HBO намечен на 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной.

Шоураннерами предпоследнего сезона шоу снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан Тэйлор, Джереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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