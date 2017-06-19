Зло в Хоукинсе

В конце октября на малые экраны вернется мистическая теледрама «Очень странные дела», и исполнительный продюсер проекта Шон Леви рассказал The Hollywood Reporter о том, что фанатам стоит ждать от второго сезона, и насколько мрачными получатся новые серии.

«Недавно мы сидели с братьями Даффер в монтажной и поняли, что второй сезон будет гораздо мрачнее. Угроза, с которой теперь столкнутся жители Хоукинса, больше, темнее, и в разы страшнее», – говорит Леви. «Но, тем не менее, в нем безусловно будет больше сердца. При этом с точки зрения бюджета и кинопроизводства новый сезон значительно амбициознее».

Также продюсер заверил, что похищенная монстром старшеклассница Барб больше не появится в сериале: «Уверен, многие фанаты будут разочарованы из-за того, что мы сделали, но при этом останутся удовлетворены. Например, меня тысячу раз спрашивали, мертва ли Барб: вам кажется, будто вы хотите знать, что случилось с ней, но на самом деле это не так. <…> Мы не пойдем на поводу у фанатов и не станем возвращать Барб только потому, что она любимица интернета. Мы не собираемся малодушно обслуживать их список пожеланий, но постараемся следовать чутью братьев Даффер и присущему им видению сюжета».

Действие продолжения развернется в 1984 году, сезон включит в себя 9 эпизодов. К своим ролям вернутся Финн Уолфхард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2 сезоне появятся Шон Эстин, Линнеа Бертелсен, Пол Райзер, Уилл Чейз, Сэди Синк и Дакр Монтгомери.