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Злобная троица

08.02.2017 13:00
Злобная троица

Bubble Studios поделились персонажными постерами комедийного экшена «Майор Гром» – первой экранизации одноименного российского комикса. Сюжет посвящен Санкт-Петербургскому следователю, который ведет свою войну с городской преступностью.

Игорь Гром – опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам все мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.

Оригинальный комикс выпускается издательством Bubble с 2012 года. Место режиссера картины занимает Владимир Беседин, он же написал сценарий вместе с Артёмом Габреляновым. В каст вошли Александр Горбатов, Иван Фоминов, Антон Кузнецов и Данила Якушев.

19 февраля состоится онлайн-премьера короткометражной версии «Майора Грома», затем, уже в 2018 году, в прокат попадет полная лента. 

 

 

 

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