Знакомый андроид

Похоже, что Рик Декард в исполнении Харрисона Форда станет не единственным персонажем из оригинального «Бегущего по лезвию», который вернется в сиквеле. Как сообщают инсайдерские источники, один хорошо знакомый зрителям репликант появится и в «Бегущем по лезвию 2049».

Возвращение персонажа станет возможным благодаря пресловутой CGI-технологии, возродившей Питера Кушинга в «Изгое-Один» и омолодившей Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе: Генезис». The Terminator Fans называют имена четырех наиболее вероятных претендентов: Роя Батти (Рутгер Хауэр), Прис (Дэрил Ханна), Рэйчел (Шон Янг) и самого Декарда в молодости, который вполне может оказаться репликантом.

После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Режиссером сиквела выступил Дени Вильнёв. Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Баутиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян и Карла Джури.

Премьера «Бегущего по лезвию 2049» ожидается 5 октября 2017 года.