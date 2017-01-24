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Золото Голливуда

24.01.2017 16:36
Золото Голливуда

Объявлен полный список номинантов кинопремии «Оскар 2017». 89-я церемония вручения наград пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе в театре «Долби», а вести ее будет Джимми Киммел.

Лучший фильм

«Прибытие»
«Ограды»
«Любой ценой»
«По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Манчестер у моря»
«Лунный свет»

Лучший режиссер

Дени Вильнёв («Прибытие»)
Мел Гибсон («По соображениям совести»)
Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)
Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
Барри Дженкинс («Лунный свет»)

Лучший актер

Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»)
Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»)
Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)
Дэнзел Вашингтон («Ограды»)

Лучший актер второго плана

Махершала Али («Лунный свет»)
Джефф Бриджес («Любой ценой»)
Дев Патель («Лев»)
Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)
Майкл ШэннонПод покровом ночи»)

Лучшая актриса

Изабель Юппер («Она»)
Рут Негга («Лавинг»)
Натали Портман («Джеки»)
Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)
Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис («Ограды»)
Наоми Харрис («Лунный свет») 
Николь Кидман («Лев»)
Октавия Спенсер («Скрытые фигуры») 
Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)

Лучший оригинальный сценарий

«Любой ценой» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Лобстер» 
«Манчестер у моря» 
«Женщины 20-го века» 

Лучший адаптированный сценарий

«Скрытые фигуры» 
«Прибытие» 
«Лунный свет» 
«Ограды» 
«Лев» 

Лучший анимационный фильм

«Кубо: Легенда о самурае» 
«Моана» 
«Жизнь Кабачка» 
«Зверополис» 
«Красная черепаха» 

Лучшая музыка

Мика Леви («Джеки») 
Джастин Гурвиц («Ла-Ла Ленд») 
Фолькер Бертельман и Дастин О’Халлоран («Лев») 
Николас Брителл («Лунный свет») 
Томас НьюманПассажиры») 

Лучшая песня

„Audition (The Fools Who Dream)“ — «Ла-Ла Ленд» 
„City of Stars“ — «Ла-Ла Ленд» 
„Can't Stop The Feeling“ — «Тролли» 
„The Empty Chair“ — «Джим: История Джеймса Фоули» 
„How Far I'll Go“ — «Моана» 

Лучший фильм на иностранном языке

«Land of Mine» 
«A Man Called Ove» 
«The Salesman» 
«Tana» 
«Toni Erdmann» 

Лучшая работа художника-постановщика
 
«Прибытие» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Да здравствует Цезарь!» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Пассажиры» 

Лучшая операторская работа

Брэдфорд Янг («Прибытие») 
Грег Фрэйзер («Лев») 
Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд») 
Джеймс Лэкстон («Лунный свет») 
Родриго ПриетоМолчание») 

Лучший звук

«Прибытие» 
«По соображениям совести» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Изгой-один. Звёздные войны: Истории» 
«13 часов: Тайные солдаты Бенгази» 

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Blind Vaysha»
«Borrowed Time»
«Pear Cider and Cigarettes»
«Pearl» 
«Piper»

Лучший художественный короткометражный фильм

«Ennemis Intérieurs»
«La Femme et le TGV» 
«Silent Nights» 
«Sing» 
«Timecode» 

Лучший монтаж

«Прибытие» 
«По соображениям совести» 
«Любой ценой» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Лунный свет» 

Лучшие визуальные эффекты

«Глубоководный горизонт» 
«Доктор Стрэндж» 
«Книга джунглей» 
«Кубо: Легенда о самурае» 
«Изгой-один. Звёздные войны: Истории» 

Лучший документальный полнометражный фильм

«Fire at Sea»
«I Am Not Your Negro» 
«Life Animated» 
«OJ: Made in America» 
«13th» 

Лучший дизайн костюмов

«Союзники» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Джеки» 
«Флоренс Фостер Дженкинс» 
«Ла-Ла Ленд» 

Лучший звуковой монтаж

«Прибытие» 
«Глубоководный горизонт» 
«По соображениям совести» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Чудо на Гудзоне» 

Лучший грим и прически 

«Вторая жизнь Уве» 
«Отряд самоубийц» 
«Стартрек: Бесконечность»

 

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