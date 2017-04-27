Зомби Брэда

Дэвид Финчер всё-таки займет режиссерское кресло сиквела «Войны миров Z» ‒ постановщика смог уговорить новый глава Paramount Джим Янопулос. Старт съемочного процесса ожидается в начале следующего года.

Сценарий «Войны миров Z 2» уже написан, Брэд Питт вернется к исполнению главной роли. Ранее Финчер и Питт работали вместе три раза, над фильмами «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Кроме того, лента станет первым сиквелом, снятым Дэвид Финчером со времен его полнометражного дебюта ‒ «Чужого 3».

Дату релиза второй части зомби-экшена студия пока что не называет.