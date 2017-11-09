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Зов игры

09.11.2017 08:30
Зов игры

Опубликована порция персонажных постеров приключенческого фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей». Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.

На этот раз в полном опасности и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в заучку-коротышку Муза Финбара (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора Шелли Оберона (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан). Теперь друзья вынуждены привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Образы четырех подростков, решивших сыграть в «Джуманджи», воплотили Сердариус Блэйн, Мэдисон АйсманАлекс Вулфф и Морган Тернер. Режиссерское кресло занимал Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт Розенберг («Воздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу, детской книге Криса Ван Оллсберга, с целью по-новому переосмыслить ее.

На широких экранах сиквел «Джуманджи» окажется 21 декабря.

 

 

 

 


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