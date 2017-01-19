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Зуб клоуна

19.01.2017 11:00
Зуб клоуна

В прошлом году Джаред Лето дебютировал в киновселенной DC с блокбастером «Отряд самоубийц», где он воплотил образ Джокера. Однако после релиза ленты (и последующих негативных отзывов) официальных анонсов возвращения Лето к роли суперзлодея не было. Тем не менее, недавно сам Джаред недвусмысленно намекнул на новое появление Джокера.

Актер поделился в своем Снэпчате двумя интересными фотографиями. Одна из них изображает обложку графического романа «Убийственная Шутка», в котором рассказывается история происхождения Джокера, а также о его попытке свести комиссара Гордона с ума (перед этим злодей стрелял в Барбару Гордон, оставив её парализованной).

Второе фото демонстрирует покрытый золотом и металлом человеческий зуб, из которого сделали нечто наподобие кулона. Судя по стильным гриллзам, которые Джокер носил в «Отряде», это вполне может быть его зуб, что также намекает на более раннюю историю, чем та, что была показана в фильме Дэвида Эйера.

 

Из анонсированных на данный момент проектов DC и Warner Bros. камбэк Лето-Джокера может состояться в двух картинах: сольном «Бэтмене» Бена Аффлека и «Готэмских Сиренах», где в центре сюжета окажется возлюбленная суперзлодея, Харли Квинн. Впрочем, фото могут намекать и на камео актера в других лентах расширенной вселенной, поэтому стоит дождаться официальных анонсов.

 

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