Звери Альфы

STX выложили порцию персонажных постеров кинокомикса Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» с участием не только главных героев в исполнении Кары Делевинь, Дэйна ДеХаана и Рианны, но и различных «фантастических тварей».

Фильм расскажет о том, как Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют город Сирт – столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. Они обнаруживают разрушенную империю, приведенную в упадок аристократами, народ, жаждущий революции и правителя, скрывающегося за маской. Паре придется сделать выбор, чью сторону в конфликте они примут. Не обойдется в сюжете и без временных парадоксов и путешествий по континууму.

Актерский состав также включает в себя Итана Хоука, Джона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. В отечественном прокате фантастический блокбастер окажется 10 августа.