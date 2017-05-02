Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Самые ожидаемые фильмы сентября 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы сентября 2014 года
Блокбастеры 2015 года.
Горячая десятка
Мистер Фест.
12 бриллиантовых ролей Андрея Миронова
Крутые парни не танцуют.
10 лучших недавних индийских фильмов без танцев
А девочки созрели.
10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Звери Альфы

02.05.2017 14:10
Звери Альфы

STX выложили порцию персонажных постеров кинокомикса Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» с участием не только главных героев в исполнении Кары Делевинь, Дэйна ДеХаана и Рианны, но и различных «фантастических тварей».

Фильм расскажет о том, как Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют город Сирт – столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. Они обнаруживают разрушенную империю, приведенную в упадок аристократами, народ, жаждущий революции и правителя, скрывающегося за маской. Паре придется сделать выбор, чью сторону в конфликте они примут. Не обойдется в сюжете и без временных парадоксов и путешествий по континууму.

Актерский состав также включает в себя Итана Хоука, Джона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. В отечественном прокате фантастический блокбастер окажется 10 августа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Мы знаем кунг-фу!. 10 будущих западных лент с китайским участием (Борис Иванов, Film.ru)
17.02.2017
Борис Иванов, Film.ru

Мы знаем кунг-фу!

В Китае живет больше зрителей, чем в любой другой стране мира. Поэтому покорение китайского кинорынка исключительно важно для любой амбициозной кинематографии  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
13.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
показать еще

Новости по теме

30.04.2017
Порция кадров из блокбастера «Валериан» Люка Бессона.
28.04.2017
Плакат и ТВ-спот кинокомикса «Валериан» от Люка Бессона.
11.04.2017
«Валериан» Люка Бессона стал самым дорогим французским фильмом.
31.03.2017
Премьера «Темной Башни» по Стивену Кингу отложена.
29.03.2017
Новый трейлер кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами 20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
10 советских мультфильмов для взрослых 10 советских мультфильмов для взрослых
20 самых опасных кинохулиганов 20 самых опасных кинохулиганов
11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав
15 наших любимых пар актеров, неоднократно игравших вместе 15 наших любимых пар актеров, неоднократно игравших вместе
12 главных шпионских фильмов 2000-х 12 главных шпионских фильмов 2000-х

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть