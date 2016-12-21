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30 лет спустя

21.12.2016 13:00
30 лет спустя

Опубликован первый постер киберпанковской sci-fi ленты «Бегущий по Лезвию 2049» Дени Вильнёва. Главную роль в сиквеле культового фильма Ридли Скотта сыграл Райан Гослинг, а к образу Рика Декарда вернулся Харрисон Форд.

После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос то, что осталось от общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Форд), бывшего блэйд-раннера, пропавшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БаутистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам АббассДавид Дастмалчян и Карла Джури

На широких экранах «Бегущего по Лезвию 2049» можно будет увидеть с 5 октября 2017 года.

 

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