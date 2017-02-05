50 оттенков Ривза

Постеры второй части боевика «Джон Уик. Вторая Глава» с Киану Ривзом, пародирующие ленту, которая выходит в прокат одновременно с ним: эротическую мелодраму «На пятьдесят оттенков темнее».

Легендарный наемный убийца Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового экшена, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Лоуренс Фишберн, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШэйн, Лэнс Реддик, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон.

Российская премьера «Джона Уика 2», как и новых «50 оттенков», запланирована на 9 февраля.