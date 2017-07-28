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Адепты культа

28.07.2017 09:10
Адепты культа

FX Networks опубликовали первый постер 7-го сезона «Американской истории ужасов», получившего подзаголовок «Культ». Сюжет новой части хоррор-антологии развернется в Мичигане и будет посвящен президентским выборам в США 2016-го года.

В январе FX Networks продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

7-й сезон «Американской истории ужасов» будет состоять из 11 эпизодов и попадет на малые экраны 5 сентября. Главные роли исполняют Сара ПолсонЭван Питерс, Билли Лурд, Билли Эйхнер, Шейенн Джексон, Элисон Пилл, Колтон Хэйнс и Адина Портер.

 

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