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Агент Фишер

31.01.2017 16:48
Агент Фишер

В 2014 году Ubisoft анонсировали выход фильма по мотивам игровой франшизы «Tom Clancy’s Splinter Cell», главную роль в которой должен сыграть Том Харди. Продюсер Бэзил Иваник сообщил Collider новые подробности о процессе создания ленты, о её тоне и отличии от других шпионских боевиков.

«Сценарий у нас уже есть. Он немного длинноват, но на данный момент это лучшее, чем мы располагаем. Теперь, когда я вернулся из Мехико, мы решим, какие страницы нам нужно убрать, а затем передадим его Тому Харди, под которого и написан этот драфт. Надеюсь, что мы сможем завершить работу к концу этого года», – сказал Иваник.

Что касается сборов предыдущих киноадаптаций популярных игр (в том числе «Кредо убийцы»), то они студию практически не волнуют: «Это совершенно разные проекты.  История со сборами “Кредо убийцы” еще не завершена, поскольку в некоторых странах картина до сих пор идет в прокате. Кроме того, в “Кредо” представлен специфический мир, сюжет, персонаж и так далее. “Splinter Cell” же по сути – шутер от первого лица, и разработка этого фильма станет интересным испытанием, поскольку у данного персонажа нет определенной истории происхождения, что позволит нам создать собственный мир, расширив и наполнив его новыми героями. Не думаю, что лента будет походить на экранизацию видеоигры, скорее это будет крутой экшен с Томом Харди, вот к чему мы стремимся».

Однако на боевик с рейтингом R рассчитывать не стоит: «Могу пообещать вам жесткий PG-13. Нет, это будет не “Джон Уик”, но все равно лента станет очень крутой. <…> К счастью (и к сожалению), фильмы о Бонде возродились, Джейсон Борн остается Джейсоном Борном, поэтому мы постараемся уйти от них как можно дальше в плане тона, злодеев и места действия. Какой мы еще не видели? Какую часть света и конфликт нам стоит показать, чтобы получилось нечто интересное и свежее?».

Ни режиссера, ни обозначенной даты релиза у «Splinter Cell» на данный момент нет. Предполагается, что сюжет расскажет о молодом Сэме Фишере, который перешел из ЦРУ в вымышленное оперативное агентство Третий эшелон.

 

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