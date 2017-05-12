Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Без лица.
15 фильмов с известными актерами, которых просто не узнать
Бессильная злоба.
7 нелепейших злодеев
Женское царство.
12 лучших российских женщин-режиссеров
За семью печатями.
10 известных фильмов, снимавшихся в большой тайне
Грешновато.
15 фильмов, не рекомендуемых верующим
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Альберт и Гордон

12.05.2017 08:30
Альберт и Гордон

Showtime выложили очередной промо-ролик 3-го сезона «Твин Пикс», в котором также мелькают и некоторые новые персонажи. Возвращение культового сериала от Дэвида Линча и Марка Фроста намечено на 21 мая.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем серии будут выходить по одной в неделю. Всего планируется выпуск 18 эпизодов. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил Ли, Грейс ЗабрискиШерилин ФеннХэрри Дин СтэнтонДэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс.

 
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Я в игре!. 13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм (Евгений Ухов, Film.ru)
13.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я в игре!

Две стихии – кино и видеоигры – все-таки слишком близки, чтобы существовать вне друг друга, диффузия в любом случае происходит, и смешение получается весьма любопытным  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
В гостях хорошо. 13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах (Артем Заяц, Film.ru)
27.10.2015
Артем Заяц, Film.ru

В гостях хорошо

Камео в собственной кинопродукции являются визитной карточкой таких постановщиков как Альфред Хичкок, Питер Джексон, Найт Шьямалан… А что же насчет их более скромных собратьев по профессии –...  →
Жизнь по Дэвиду Линчу. Отрывки из книги Линча «Поймать большую рыбу»
13.03.2009

Отрывки из книги Линча «Поймать большую рыбу»

Предлагаем вам отрывки из книги Дэвида Линча «Поймать большую рыбу», в которой создатель «Твин Пикс» и «Внутренней империи» рассказывает о себе и о том, как снимать кино.  →
В одном белье, как Том Круз. Твиттеры звезд (Семен Кваша)
02.03.2009
Семен Кваша

Твиттеры звезд

Дэвид Линч и Элайджа Вуд, как и многие другие, соблазнились «Твиттером» – микроблогами, длиной в 140 знаков. Как и прочие пользователи, звезды пишут сюда всякую ерунду.  →
показать еще

Новости по теме

10.05.2017
Порция кадров из третьего сезона «Твин Пикс» Дэвида Линча.
09.05.2017
Промо-ролик 3-го сезона теледрамы «Твин Пикс».
05.05.2017
Дэвид Линч объявил о своем уходе из кино.
04.05.2017
Новый трейлер 3-го сезона теледрамы «Твин Пикс».
29.04.2017
Тизер третьего сезона теледрамы «Твин Пикс» Дэвида Линча.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых коротких голливудских браков 10 самых коротких голливудских браков
13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану 13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану
15 неожиданных звездных разводов 15 неожиданных звездных разводов
12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни 12 голливудских знаменитостей, которые стали героями в реальной жизни
10 фильмов, которые создавались дольше всего 10 фильмов, которые создавались дольше всего
10 главных киногероев 70-х 10 главных киногероев 70-х

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть