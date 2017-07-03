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Американский Лайт

03.07.2017 12:30
Американский Лайт

Режиссер голливудской экранизации «Тетради смерти» Адам Вингард дал интервью IGN, рассказав об изменениях, которые ему пришлось внести в оригинальную историю, а также о том, почему действие сюжета оказалось перенесено в Америку.

«Перечитывая всю мангу еще на ранних этапах разработки фильма, пытаясь понять, как можно перевести её на реалии Соединенных Штатов. В конце концов, “Тетрадь смерти” – это очень японская вещь. Поэтому тут нельзя просто взять и сказать: “А давайте дословно адаптируем всё, и оно будет работать само по себе”. Всё-таки это два совершенно разных мира», – говорит Вингард.

 

«Здесь имел место как раз тот случай, когда чем сильнее пытаешься оставаться верным оригиналу, тем больше результат начинает напоминать месиво. Действие разворачивается в другой стране, в совсем иных условиях, плюс ко всему нужно уместить огромную историю в двухчасовом фильме», – делится постановщик. «Лично мне стало интересно, что эти темы значат для сегодняшней Америки, и как подобный перенос скажется на повествовании. Так или иначе, но игра в кошки-мышки между Лайтом и L, темы добра, зла и того, что посередине, являются ключевыми элементами “Тетради смерти”, которые и были важны для нас в первую очередь».

 

Помимо локаций и фамилии главного героя (Лайт Ягами стал Лайтом Тернером) Вингард также внес изменения в характеры персонажей, в том числе детектива L: «По сути мы берем тех же героев, но исследуем их в новом контексте. Поэтому их характеры стали немного другими. Например, наш L имеет некоторые общие черты с оригинальным (любит конфеты и разгуливать без обуви), но подход к нему, его развитие совершенно иные. Но в целом он, конечно, остается чудилой. То же характерно и для всех остальных персонажей. Разве что Рюк будет практически таким же, как и в аниме».

 

«Одна из самых потрясающих вещей для меня – это возможность взять предысторию L и представить её в контексте тайных нелегальных операций, программ и всего прочего, происходящего в Америке, раскрыв их суть», – добавляет Вингард. «В некотором смысле здесь присутствуют тот же мир и те же концепции, что и в моей картине “Гость”, то есть идея о различных секретных организациях, создающих суперсолдат, и тому подобное оказалась расширена и исследована в рамках событий “Тетради смерти”».

 

Релиз киноадаптации «Тетради смерти» состоится на Netflix 25 августа.

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