Английский дуэт

Хью Лори и Рэйф Файнс присоединились к актерскому составу ленты «Холмс и Ватсон» – комедийной адаптации произведений Артура Конан Дойла. Сообщается, что Лори и Файнс исполнят «ключевые роли», однако имена их персонажей держатся в тайне.

За образ знаменитого сыщика и его помощника доктора Ватсона возьмутся, соответственно, Уилл Феррелл и Джон Си Райли, ранее снимавшиеся дуэтом в «Сводных братьях». Режиссером проекта выступает Итан Коэн («Крепись!»). Съемки «Холмса и Ватсона» уже идут, но датой выхода в прокат фильм пока не обзавелся.