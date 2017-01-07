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Английский дуэт

07.01.2017 12:35
Английский дуэт

Хью Лори и Рэйф Файнс присоединились к актерскому составу ленты «Холмс и Ватсон» – комедийной адаптации произведений Артура Конан Дойла. Сообщается, что Лори и Файнс исполнят «ключевые роли», однако имена их персонажей держатся в тайне.

За образ знаменитого сыщика и его помощника доктора Ватсона возьмутся, соответственно, Уилл Феррелл и Джон Си Райли, ранее снимавшиеся дуэтом в «Сводных братьях». Режиссером проекта выступает Итан КоэнКрепись!»). Съемки «Холмса и Ватсона» уже идут, но датой выхода в прокат фильм пока не обзавелся.

 

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