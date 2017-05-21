Arnie is back

Арнольд Шварценеггер сообщил о своем возвращении в предстоящей шестой части «Терминатора». По словам актера, он уже ведет переговоры с Джеймсом Кэмероном (который вернет себе права на франшизу в 2019 году) и готов принять участи в съемках.

«Терминатор вернулся, и работа уже кипит. У Кэмерона есть несколько отличных идей насчет того, как нужно продолжить франшизу. Я буду в этом фильме», – заявил Арни в интервью с изданием Screen Daily.

В конце марта продюсер Дэвид Эллисон также рассказывал о дальнейших планах на «Терминатора» и советовал ждать крупных анонсов в этом году: «Мы определились с будущим “Терминатора” и, поверьте мне, это невероятно светлое будущее. Думаю, мы сможем предложить поклонникам серии то, чего они горячо ждали еще со времен “Судного дня”. На этот год у нас запланирован масштабный анонс, и мы потрясающе взволнованы, поскольку он задаст направление всей франшизе».

Предполагается, что постановщик «Дэдпула» Тим Миллер займет режиссерское кресло, сняв одновременно ребут и заключительную часть саги о войне человечества и Skynet. Дата релиза «Терминатора 6» на данный момент неизвестна.