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Атака Вспышки

10.11.2017 20:00
Атака Вспышки

Два локализованных проморолика молодежной антиутопии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» ‒ третьего фильма из серии экранизаций Джеймса Дэшнера. Главную роль снова исполнил Дилан О’Брайен.

Томас знает, что ПОРОКУ нельзя доверять, но, по их заверениям, время лжи окончено. Они получили от Пламени все, что было возможно получить. И теперь все зависит от Глэйдеров. Им возвращена вся память, чтобы они смогли принять участие в своей последней миссии. Пришло время Глэйдерам найти лекарство от смертельной болезни всем известной под названием Пламя. Но ПОРОК упустили из виду то, что они не всесильны, чтобы все держать под контролем. Томас вспомнил намного больше, чем они все могли себе представить. И теперь он знает, что в этом мире ПОРОКУ верить нельзя ни в каком виде. Теперь время лжи точно закончилось. Но для Томаса правда в разы хуже лжи, в разы опаснее, чем он мог себе представить. Есть ли хотя бы шанс выжить, когда эта болезнь захватила всех?

Режиссером по традиции стал Уэс Болл, снявший предыдущие две ленты франшизы. В актерский состав также вошли Джанкарло ЭспозитоКая СкоделариоУолтон ГоггинсНатали Эммануэль, Пол Лэзенби, Кэтрин МакНамараТомас СэнгстерРоза СалазарКи Хонг Ли и Декстер Дарден.

Российская премьера «Лекарства от смерти» состоится 25 января 2018-го.


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