Атлеты космобола

Фото со съемок нового фильма Джаника Файзиева – приключенческой фэнтези-ленты «Вратарь галактики» с участием Евгения Миронова в образе белокурого инопланетянина с сиреневыми глазами, а также Михаила Ефремова, Елены Яковлевой, Дмитрия Назарова, Виктории Агалаковой («Невеста») и актера «Гоголь-центра» Евгения Романцова, для которого проект стал дебютной работой в кино.

Сюжет перенесет зрителя в постапокалиптическую Москву 2070 года, в мир, населенный десятками виртуальных персонажей и яркими представителями редких инопланетных рас, созданных по уникальным для российской киноиндустрии технологиям.

Над масштабным проектом работают специалисты студии Main Road Post, отвечавшие ранее за создание мира в «Притяжении» Федора Бондарчука, а также графику к фильмам «Дуэлянт», «Сталинград», «Август. Восьмого». Продюсерами проекта выступают Сергей Сельянов (кинокомпания СТВ) и Джаник Файзиев (студия БОНАНЗА). Команда приступила к съёмкам в декорациях в июне.

Как будет выглядеть Москва, если отключат электричество, остановят все производство, и весь мир будет следить лишь за инопланетной игрой? Вследствие галактической войны, которая произошла возле Земли, разрушилась Луна и сместились полюса планеты, и теперь климат Москвы и её население напоминает антиутопическую киберпанковую Бразилию: на залитых солнцем улицах сосуществуют представители разных рас и субкультур, фрики, экзотические животные, чудеса инженерной сноровки. Над городом возвышается огромный инопланетный корабль - это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Это игра космобол. Когда идет игра, мир останавливается, и все наблюдают за игрой. Игроков называют Атлетами. Для обычных людей они – Боги. Им хотят подрожать, им завидуют, им поклоняются. Исход каждого матча игры определяет судьбу планеты, а потому, когда идет игра, мир застывает, и внимание каждого приковано лишь к тому, что происходит на стадионе.

«Мне понравился персонаж, здесь есть за что зацепиться», – комментирует свой выбор роли тренера космобольной сборной Земли Бело Евгений Миронов. «Как артисту мне особенно интересно, что у него есть внутренняя проблема: он родил на свет чудовище, и не смог ничего с ним сделать. Теперь Земля висит на волоске от гибели, а он несет эту ответственность на себе. Кроме того, мне всегда хотелось поработать с Джаником Файзиевым. Это серьезный мастер, но он редко снимает сам, потому что руководит студией. Он очень внимательно относится ко всем деталям, всегда все точно подмечает и знает ответы на все вопросы».

«Для моего поколения научная фантастика была основным чтением: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, братья Стругацкие, Александр Беляев – мы всегда мечтали перенестись в их миры», – рассказывает об объектах вдохновения режиссер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев. «Мне в жизни всегда интересно то, где я еще не был. За последние годы мы накопили достаточно опыта, чтобы взяться за такой амбициозный проект. MainRoad Post вошла в сотню лучших анимационных компаний мира, и такое доверие профсообщества тоже вдохновляет».

На площади свыше 3500 квадратных метров выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров постапокалиптической Москвы, с тысячами предметов реквизита ручной работы в кадре. В съемках задействовано до 500 актеров массовых сцен, для каждого из которых сшит свой уникальный костюм. В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму 7 часов – костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело. Дополняют работу по созданию уникального мира картины специалисты по визуальным эффектам.

«Мы разрабатывали этот проект почти пять лет», – говорит Сергей Сельянов. «Очень тщательно ко всему подошли: сценарий, как должны выглядеть герои и место действия, костюмы, декорации, и, конечно, графика. На мой взгляд, во “Вратаре галактики” количество графики и спецэффектов равно примерно тому, сколько наша индустрия сделала за последние пять лет. Мы научились уже делать графику, на мировом уровне. Но “Вратарь галактики” по количеству, повторюсь, и по качеству спецэффектов, будет переходом совершенно в другую систему координат, на совсем иной уровень».

«В этом фильме для нас устрашающе много сложностей», – признается генеральный директор студии визуальных эффектов MainRoad Post Арман Яхин. «И самое сложное – это запредельное количество цифровых персонажей: либо полностью виртуальных, либо созданных с помощью цифровых дублеров актеров. Таких героев в фильме больше 50-ти, включая основных. Среди них есть, например, инопланетяне трехметрового роста. Прямо на площадке мы снимаем актеров в костюмах motion capture, и можем в режиме реального времени видеть сцену в ее финальном виде на наших мониторах. В фильме много экшен-сцен, связанных со сверхспособностями и сверхскоростями, в работе над ними будет задействована ручная анимация. Этот проект преумножает вызовы, которые ставились перед нами когда-либо прежде».

Съемки на «Мосфильме» продлятся до середины сентября. Планируется, что в прокат картина выйдет в конце 2018 года.