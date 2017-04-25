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Банда аутсайдеров

25.04.2017 21:10
Банда аутсайдеров

Warner Bros. Television и DC Entertainment объявили о запуске собственного цифрового стримингового сервиса, старт которого намечен на 2018 год. Первыми проектами станут игровой сериал «Титаны» и третий сезон мультсериала «Юная Лига Справедливости» с подзаголовком «Outsiders».

«Титаны» расскажут о команде юных супергероев DC (среди них Старфайер, Рэйвен, амазонка Донна Трой и другие), возглавляемую Диком Грэйсоном / Найтвингом. Над сценарием телешоу будут работать Акива Голдсман, Джефф Джонс и Грег Берлэнти. Проект также включит в себя переработанную версию пилотного эпизода «Титанов», который Голдсман изначально создавал для TNT.

«Юная Лига Справедливости» продолжит рассказывать о группе подростков-помощников супергероев из Лиги Справедливости. Они захотели утвердиться и доказать своим опытным наставникам, что готовы самостоятельно выполнять задания чрезвычайной опасности. Обязанности исполнительного продюсера анимационного сериала возьмет на себя Сэм Реджистер.

 

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