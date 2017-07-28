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Банда Нигана

28.07.2017 20:00
Банда Нигана

AMC поделились промо-фотографиями к восьмому сезону «Ходячих мертвецов». Юбилейный сотый эпизод популярного зомби-хоррора серила окажется на малых экранах 22 октября.

Воодушевленные итогом схватки в финале 7-го сезона Рик Граймс и его объединенная команда, состоящая из жителей сообществ «Александрия», «Королевство» и «Хиллтоп», собирают все силы для наступления против Нигана (Джеффри Дин Морган) и армии «Спасителей», которые так же планируют нанести ответный удар и вернуться для новой битвы.

Шоураннером проекта снова выступает Скотт М. Гимпл, а исполнительными продюсерами – Дэвид Алперт, Гэйл Энн ХердТом ЛьюзГрег Никотеро и Роберт Киркман.

 

 

 

 

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