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Байки из склепа

25.01.2017 00:00
Байки из склепа

Хотя Человек из Стали пал смертью храбрых в финале «Бэтмена против Супермена», возращение криптонца ожидается уже в грядущей «Лиге Справедливости». О ключевом значении супергероя для сюжета фильма журналистам рассказал режиссер блокбастера Зак Снайдер.

«Супермен играет большую роль в событиях этой картины. Его присутствие, так же, как и отсутствие, выступает в качестве ключевого момента истории», – сообщил постановщик во время беседы с Empire.

Сюжет ленты расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена (Генри Кавилл),начнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Мировая премьера «Лиги Справедливости» состоится 16 ноября.

 

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