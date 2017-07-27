Белый шпион

Главным претендентом на место режиссера грядущего 25-го фильма о Джеймсе Бонде является Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик»), сообщают Variety. По информации Deadline, постановщиками шпионской ленты также могут стать Дэвид Маккензи («Любой ценой») и Дени Вильнёв («Пленницы», «Прибытие»).
Над сценарием фильма работают Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее приложившие руку к «Спектру», «Скайфоллу», «Кванту милосердия» и «Казино Рояль». Продюсерами выступят Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон. Имена участников каста MGM пока что не раскрывают, но, по слухам, Дэниэл Крэйг уже дал согласие сыграть Бонда в пятый раз.
На широкие экраны фильм попадет 8 ноября 2019 года.
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