Без Декарда

Райан Гослинг и Дени Вильнёв на фотографии со съемок sci-fi ленты «Бегущий по Лезвию 2049». К образу главного героя из оригинального фильма Ридли Скотта, Рика Декарда, вернется Харрисон Форд.

После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Баутиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян и Карла Джури.

На широких экранах «Бегущего по Лезвию 2049» можно будет увидеть с 5 октября 2017 года.