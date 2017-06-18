Блокбастер «Трансформеры: Последний рыцарь» станет не только последней частью франшизы для режиссера Майкла Бэя, но и для Марка Уолберга: на шоу Грэма Нортона актер заявил, что не появится в следующих фильмах серии.

По словам Уолберга, для съемок в «Последнем рыцаре» ему пришлось пройти пять месяцев изнурительных тренировок, а также носить прическу, которую он ненавидит: «Эти длинные волосы просто худшее, что случалось в моей жизни. Я выгляжу с ними как моя мама в 1970х, они действительно ужасные!».

Что касается Майкла Бэя, то постановщик планирует завязать с высокобюджетными блокбастерами и сосредоточиться на менее масштабных проектах: «Эти фильмы невероятно большие, они требуют от тебя огромных усилий. Думаю, их я снял уже достаточно, хотя я отлично провел время. “Последний рыцарь” должен выстрелить, и я чувствую, что пора заканчивать, пока я нахожусь на пике. По-моему, это была неплохая поездочка, но меня ждет еще уйма других картин, которыми я хочу заняться».

В широком прокате пятые «Трансформеры» окажутся 22 июня.