Без Лугоши

В Лос-Анджелесе на 90-м году жизни умер актер Мартин Ландау, лауреат премии «Оскар» за роль Белы Лугоши в картине «Эд Вуд» Тима Бёртона. Точная причина смерти актера на данный момент не установлена.
Свою карьеру Ландау начал в конце 1950-х, отметившись участием в фильме «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока. Также актер известен по своим ролям на телевидении, в том числе в сериалах «Миссия невыполнима» и «Космос: 1999». За работу над лентами «Такер: Человек и его мечта» и «Преступления и проступки» Ландау получил по номинации на «Оскар».
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