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Безумие в доме

31.07.2017 17:00
Безумие в доме

Вышел дебютный тизер психологического триллера «Мама» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В касте ленты значатся Дженнифер Лоуренс, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Хавьер Бардем, Кристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

Полноценный трейлер фильма увидит свет 8 августа, а на экранах кинотеатров «Мама!» окажется 14 сентября.

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