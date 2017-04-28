Безумный девичник

Два новых постера комедии «Очень плохие девчонки» с участием Скарлетт Йоханссон, Джиллиан Белл, Иланы Глейзер, Кейт МакКиннон и Зои Кравиц. По сюжету, героини устроили развязный девичник в Майами, который завершился случайным убийством стриптизера.

Сценарий фильма, написанный Люсией Аньелло и Полом Даунсом, представляет собой микс из «Мальчишника в Вегасе» и «Уик-энда у Берни». Пятеро бывших однокурсниц, не видевших друг друга 10 лет, снимают пляжный дом в Майами, чтобы устроить безумную вечеринку. Однако в процессе веселья девушки случайно убивают стриптизера, и теперь им срочно нужно придумать, как замять инцидент.

На экраны отвязная комедия попадет 13 июля.