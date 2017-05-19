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Безумный симбиот

19.05.2017 21:20
Безумный симбиот

Sony нашли актера на главную роль в фильме «Веном» – культового антигероя сыграет Том Харди! Кроме того, студия успела утвердить и постановщика ленты, которым стал Рубен ФляйшерДобро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»).

Ранее стало известно, что «Веном» получит рейтинг R и положит начало новой киновселенной по комиксам Marvel о Человеке-пауке. Жанр картины описывается как «научно-фантастический экшн-хоррор», а работа над сценарием поручена Джеффу Пинкеру и Скотту Розенбергу, переписывающих скрипт Данте ХарпераЧужой: Завет»).

Продюсерами проекта выступят Ави АрадМэттью Толмач и Эми Паскаль. Старт съемок намечен на эту осень, премьера блокбастера ожидается 5 октября 2018 года.

Также в «паучью» киновселенную войдет фильм о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе, анонсированный в конце марта. Кевин Файги к созданию новых лент, естественно, не причастен, поэтому руководить проектами будет глава Sony Том Ротман

 

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