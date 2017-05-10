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Битва друзей

10.05.2017 10:10
Битва друзей

Первый зарубежный трейлер супергеройского блокбастера Марвел «Тор: Рагнарёк». Роли в картине Тайки Вайтити исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Тесса Томпсон и Джефф Голдблюм.

Сюжет расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Руффало).

Сценарий ленты написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), сам Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается. 

На российский экранах фильм окажется 2 ноября.

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