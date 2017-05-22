Битва монстров

Несколько промо-постеров ребута «Мумии» с участием Тома Круза и Софии Бутеллы. Фантастическая лента, где также сыграли Расселл Кроу и Аннабель Уоллис, станет первым фильмом во взаимосвязанной киновселенной монстров от Universal.

События происходят в наши дни, герой Тома Круза по имени Ник Мортон – боец спецподразделения на Ближнем Востоке, который, преследуя боевиков, попадает в странный бункер, где обнаруживает мумию ассирийской царицы. Вместе с ученой-антропологом по имени Дженни Хэлси (Аннабелль Уоллис) и группой солдат ее тело самолетом перевозят в Лондон. В процессе транспортировки случается инцидент, и самолет терпит крушение, после которого выжить удается только Нику и… мумии. Как гласит история, в свое время судьба несправедливо обошлась с ней и теперь, спустя тысячи лет, богиня просыпается ото сна. Пролежав все это время под тоннами песка, она наконец-то обретает свободу, и теперь ей ничто не помешает обрушить всю свою ярость на человечество.

Режиссером проекта выступил Алекс Курцман, над сценарием работали Джон Спэйтс и Кристофер МакКуорри. В актерский состав также вошли Джейк Джонсон, Хавьер Ботет, Кортни Б. Вэнс, Белла Ава Джорджиу и другие.

Российский релиз перезапуска «Мумии» намечен на 8 июня.