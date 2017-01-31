Бизнес Кассиана

Звезда фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» Диего Луна получил главную роль в новом ремейке «Лица со шрамом». Однако проект лишился режиссера: Антуан Фукуа не будет снимать ленту, поскольку занят созданием «Великого уравнителя 2».

Новая картина представляет собой переосмысление классической истории гангстера-иммигранта, которая была рассказана в 1932 и 1983 годах. Действие сюжета теперь развернется в Лос-Анджелесе, а главным героем станет выходец из Мексики.

Последнюю версию сценария написал Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя», «Волк с Уолл-Стрит»). Ранее над скриптом трудились Дэвид Эйер и Джонатан Херман.

Дата начала съемок «Лица со шрамом» не называется.