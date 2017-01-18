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Боль киборга

18.01.2017 09:48
Боль киборга

Немного затерявшись на фоне главных персонажей первых «Стражей Галактики», Небула в исполнении Карен Гиллан получит больше экранного времени в «Стражах Галактики 2» (и возможно даже собственный спин-офф). Накануне актриса рассказала TheWrap об эволюции характера своей героини во второй части блокбастера Джеймса Ганна.

«Мне нравится, что во вторых “Стражах” Небула стала по-настоящему злой и агрессивной женщиной, у которой полно проблем со своим папочкой. Но сиквел также даст возможность понять, какую невероятную боль причинил ей Танос, большое внимание будет уделено и её отношениям с сестрой, Гаморой. Думаю, теперь зрители даже почувствуют некоторую симпатию по отношению к Небуле, поскольку её эмоциональный надлом будет ощущаться гораздо сильнее. Мне удалось развить эти моменты, исследовать её с совершенно другой стороны, чему я очень рада», – говорит Гиллан.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин ДизельЗои СалданаДэйв БаутистаМайкл РукерБрэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в ленту официально записались Элизабет ДебикиКрис Салливан, Стивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

Российская премьера «Стражей Галактики 2» состоится 4 мая.

 

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