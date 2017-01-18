Боль киборга

Немного затерявшись на фоне главных персонажей первых «Стражей Галактики», Небула в исполнении Карен Гиллан получит больше экранного времени в «Стражах Галактики 2» (и возможно даже собственный спин-офф). Накануне актриса рассказала TheWrap об эволюции характера своей героини во второй части блокбастера Джеймса Ганна.

«Мне нравится, что во вторых “Стражах” Небула стала по-настоящему злой и агрессивной женщиной, у которой полно проблем со своим папочкой. Но сиквел также даст возможность понять, какую невероятную боль причинил ей Танос, большое внимание будет уделено и её отношениям с сестрой, Гаморой. Думаю, теперь зрители даже почувствуют некоторую симпатию по отношению к Небуле, поскольку её эмоциональный надлом будет ощущаться гораздо сильнее. Мне удалось развить эти моменты, исследовать её с совершенно другой стороны, чему я очень рада», – говорит Гиллан.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис Прэтт, Вин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Баутиста, Майкл Рукер, Брэдли Купер, Карен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в ленту официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

Российская премьера «Стражей Галактики 2» состоится 4 мая.