Большой вызов

Порция новых промо-кадров из горячо ожидаемого 4 сезона сериала «Шерлок». Премьера продолжения шоу с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях состоится 1 января 2017 года.

Полный смеха, слез, потрясений, неожиданностей и экстраординарных дел, четвертый сезон начнется – с участием любимого детектива, эксцентричного Шерлока Холмса, снова оказывающегося на Британской земле – с подготовки доктора Ватсона и его жены, Мэри, к самому большому вызову в их жизни – рождению ребенка. Судя по публиковавшимся ранее фотографиям со съемок, в новом сезоне вернется Мориарти (играет Эндрю Скотт), но пока неизвестно, в каком именно виде.

Шоураннерами проекта выступают Стивен Моффат и Марк Гатисс. Первый эпизод нового сезона получил название «Шесть Тэтчер».