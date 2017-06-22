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Борьба министра

22.06.2017 17:15
Борьба министра

Свежий постер биографической драмы «Черчилль» с Брайаном Коксом в заглавной роли. Сюжет картины расскажет о двух напряженных днях из жизни британского лидера Уинстона Черчилля, которые повлияли на всю его судьбу и на европейскую историю ХХ века.

В 1944 году, перед высадкой союзных войск в Нормандии, между организаторами операции разгораются противоречия, затрагивающие в том числе и британского премьер-министра. Черчиллю приходится вести борьбу не только с английскими и американскими генералами, но и с собственными демонами, одновременно готовясь к решающей схватке с войсками Адольфа Гитлера.

Режиссерское кресло проекта занимал Джонатан ТеплицкиВозмездие», «Я завязал»), в актерском составе помимо Брайана Кокса значатся Миранда Ричардсон, Джон Слэттери, Элла Пурнелл, Джеймс Пьюрфой и другие.

Российская дата релиза «Черчилля» не называется.

 

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