Борьба министра

Свежий постер биографической драмы «Черчилль» с Брайаном Коксом в заглавной роли. Сюжет картины расскажет о двух напряженных днях из жизни британского лидера Уинстона Черчилля, которые повлияли на всю его судьбу и на европейскую историю ХХ века.

В 1944 году, перед высадкой союзных войск в Нормандии, между организаторами операции разгораются противоречия, затрагивающие в том числе и британского премьер-министра. Черчиллю приходится вести борьбу не только с английскими и американскими генералами, но и с собственными демонами, одновременно готовясь к решающей схватке с войсками Адольфа Гитлера.

Режиссерское кресло проекта занимал Джонатан Теплицки («Возмездие», «Я завязал»), в актерском составе помимо Брайана Кокса значатся Миранда Ричардсон, Джон Слэттери, Элла Пурнелл, Джеймс Пьюрфой и другие.

Российская дата релиза «Черчилля» не называется.