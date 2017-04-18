Бойцы Сакаара

Режиссер Тайка Вайтити и продюсер Виктория Алонсо рассказали о появлении в блокбастере «Тор: Рагнарёк» двух ранее не заявленных персонажей: инсектоида Меика и каменного гиганта Корга, роль которого исполнил сам Вайтити. Оба героя фигурировали в знаменитой серии комиксов «Планета Халка».

Сюжет ленты расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Крис Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Том Хиддлстон (Локи), Тесса Томпсон (Валькирия), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс (Один), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается.

В российский прокат «Тор: Рагнарёк» попадет 2 ноября.