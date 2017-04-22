Брат Ньюта

Британский актер Каллум Тернер («Зеленая комната», «Кредо убийцы») пополнил состав сиквела «Фантастических тварей и где они обитают», в котором сыграет брата главного героя Ньюта Скамандера ‒ мракоборца Тесея Скамандера. Компанию ему составят Эдди Редмэйн, Зои Кравиц, Джонни Депп и Джуд Лоу.

Во второй части будет расширена роль Деппа, играющего злого мага Геллерта Грин-де-Вальда, с которым у Дамблдора (Лоу) были достаточно неоднозначные отношения. Одним из ключевых героев станет персонаж Эзры Миллера.

Съемки ленты стартуют этим летом в Париже и Великобритании. Релиз сиквела «Фантастических тварей» намечен на 15 ноября 2018 года.