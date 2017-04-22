Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Сочувствие господину Смерть.
10 самых харизматичных убийц
Самые ожидаемые фильмы февраля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
Корпорация монстров.
10 злодеев Disney
Смешные люди.
15 кавээнщиков, сыгравших главные роли в кино
Вне себя.
12 фильмов о выходе из тела
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Брат Ньюта

22.04.2017 00:30
Брат Ньюта

Британский актер Каллум ТернерЗеленая комната», «Кредо убийцы») пополнил состав сиквела «Фантастических тварей и где они обитают», в котором сыграет брата главного героя Ньюта Скамандера ‒ мракоборца Тесея Скамандера. Компанию ему составят Эдди Редмэйн, Зои Кравиц, Джонни Депп и Джуд Лоу.

Во второй части будет расширена роль Деппа, играющего злого мага Геллерта Грин-де-Вальда, с которым у Дамблдора (Лоу) были достаточно неоднозначные отношения. Одним из ключевых героев станет персонаж Эзры Миллера.

Съемки ленты стартуют этим летом в Париже и Великобритании. Релиз сиквела «Фантастических тварей» намечен на 15 ноября 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

12.04.2017
Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в «Фантастических тварях».
15.03.2017
Названа дата начала съемок сиквела «Фантастических тварей».
17.01.2017
Зои Кравиц о своей роли в сиквеле «Фантастических тварей».
28.11.2016
Джаред Харрис о роли Альбуса Дамблдора.
23.11.2016
Юэн МакГрегор может получить роль Дамблдора.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта 10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта
10 случаев, когда актеры напивались, чтобы сыграть свою роль 10 случаев, когда актеры напивались, чтобы сыграть свою роль
10 кинозвезд, защитивших свой тыл успешными женами 10 кинозвезд, защитивших свой тыл успешными женами
20 главных фильмов января 2016 года 20 главных фильмов января 2016 года
15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР 15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР
10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда 10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть